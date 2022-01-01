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Скоро в прокате "Петр I: Последний царь и первый император"
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Потише басы!
Doucement les basse
Потише басы!, 1971
1971 / Франция / Италия
4.9
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15
голосов
Рейтинг IMDb: 4.9
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Жанр:
комедия
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О фильме
Молодой священник, тяжело переживая смерть своей жены, постригается в монахи. Один мошенник вновь переворачивает его жизнь. Жена оказывается жива и решает стать проституткой... Исправить все можно, но каким путем...
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4.9
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 4.9
Продолжительность
1 час 25 минут
Год выпуска
1971
Режиссер
Жак Дере
В ролях
Ален Делон
Натали Делон
Жюльен Гийомар
Поль Пребуа
Карло Нелл
Все актеры и съемочная группа
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