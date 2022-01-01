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Doucement les basse

Потише басы!, 1971

1971 / Франция / Италия
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15 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
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О фильме
Молодой священник, тяжело переживая смерть своей жены, постригается в монахи. Один мошенник вновь переворачивает его жизнь. Жена оказывается жива и решает стать проституткой... Исправить все можно, но каким путем...
4.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 1971
Режиссер
Жак Дере
В ролях
Ален Делон
Ален Делон
Натали Делон
Жюльен Гийомар
Поль Пребуа
Карло Нелл
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Потише басы! 1 постер
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