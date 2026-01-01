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Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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Наоми Фонер
Naomi Foner Gyllenhaal
Киноафиша
Персоны
Наоми Фонер
Наоми Фонер
Naomi Foner Gyllenhaal
Дата рождения
15 марта 1946
Возраст
80 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Продюсер, Сценарист, Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.6
Бег на месте
(1988)
7.3
Просветленная
(2011)
6.5
Дело Исайи
(1995)
Фильмография Наоми Фонер
6.2
Очень хорошие девочки
Very Good Girls
драма
2013, США
Смотреть трейлер
7.3
Просветленная
драма, комедия
2011, США
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ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
6.1
Сезон орфографии
Bee Season
драма
2005, США
6.5
Дело Исайи
Losing Isaiah
драма
1995, США
5.7
Опасная женщина
A Dangerous Woman
драма, мелодрама
1993, США
7.6
Бег на месте
Running on Empty
драма
1988, США
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