Киноафиша Фильмы Бег на месте Награды и номинации фильма Бег на месте

Награды и номинации фильма Бег на месте 1988

Оскар 1989 Оскар 1989
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
 Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 1989 Золотой глобус 1989
Лучший сценарий
Победитель
Лучший фильм (драма)
Номинант
 Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
 Лучший режиссёр
Номинант
 Лучшая женская роль (драма)
Номинант
