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Апокалипсис сегодня
Апокалипсис сегодня, 1979: актеры и роли
Apocalypse Now
Апокалипсис сегодня
1979 / США
Трейлер
7.2
Оцените
18
голосов
Рейтинг IMDb: 8.5
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Апокалипсис сегодня, 1979: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Фрэнсис Форд Коппола
Francis Ford Coppola
В ролях
Марлон Брандо
Marlon Brando
Мартин Шин
Martin Sheen
Фредерик Форрест
Frederic Forrest
Сэм Боттомс
Sam Bottoms
Лоуренс Фишберн
Laurence Fishburne
Альберт Холл
Albert Hall
Харрисон Форд
Harrison Ford
Деннис Хоппер
Dennis Hopper
Роберт Дювалл
Robert Duvall
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2023, Франция, боевик, триллер, драма, исторический
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