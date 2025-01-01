Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Сириана
Награды и номинации фильма Сириана
Награды и номинации фильма Сириана 2005
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Награды
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Оскар 2006
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Золотой глобус 2006
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Победитель
Лучшая музыка к фильму
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2006
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2006
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
В прокате
Премьеры
Онлайн
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Первый на Олимпе
Отзывы
2025, Россия, драма
Алиса в Стране чудес
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, мюзикл
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Финник 2
Отзывы
2025, Россия, анимация, семейный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Лермонтов
Рецензия
Отзывы
2025, Россия / Грузия, биография
Трон: Арес
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Глазами пса
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы, триллер
Черный телефон 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Песочный человек
Написать отзыв
2025, США, ужасы
Слухи подтвердились: Disney запускает новый «Бегущий в лабиринте» — не думайте, это не ремейк и не продолжение
«Гароу скатился, тайтл – тоже»: анимация 3 сезона «Ванпанчмена» – худшая в истории аниме, и два эпизода это подтверждают (видео)
«Мир начинает рушиться»: герой Борисова – единственный у кого нет прототипа в «Хрониках русской революции», но сериалу это пошло на пользу
Зрители полюбили «Няню Оксану» и требуют продолжения: есть одна загвоздка — 2-го сезона может не быть
Успех Елизаветы II творит чудеса: Netflix снимает новую «Корону», теперь с американской семейкой №1
Ждать минимум год: Крыжовников не спешит возвращаться в Казань, но и от «Слова пацана 2» не отказывается
Второй сезон «Душегубов» «урыл и закопал» первый: продолжение хита Amediateka стоит оценить любителям жанра
Тест для выросших на кино СССР: всомните 5 фильмов о роботах по кадрам – страшилы из «Ну, погоди!» здесь не будет
«Духовная сестра Катерины»: не тратьте время на поиск аналогов «Москва слезам не верит» – ИИ за секунду выявил 3 ленты с рейтингом 7.3+
Избранный, пробуждение и агенты повсюду: у «Матрицы» есть клон — вышел за год до истории про Нео
У нового мультфильма Netflix — вайб «Шоколадной фабрики» и 5,9 млн просмотров: за неделю пробил себе дорогу в мировой топ
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667