Киноафиша Фильмы Сириана Награды и номинации фильма Сириана

Награды и номинации фильма Сириана 2005

Оскар 2006 Оскар 2006
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Золотой глобус 2006 Золотой глобус 2006
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Победитель
Лучшая музыка к фильму
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2006 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2006
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2006 Премия Гильдии киноактеров США 2006
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
