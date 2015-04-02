Наша рецензия

В Голливуде, как известно, не очень-то жалуют Белый дом. Если сказать точнее, в подавляющем большинстве действительно значимых американских фильмов, где затрагивается политическая тема, она затрагивается против правительственной шерсти. В очередной раз это наглядно доказал Эндрю Никкол в только что прошедшем на наших экранах «Начальнике войны» (российские прокатчики зачем-то окрестили его «Оружейным бароном», что не только не соответствует оригиналу, но и гораздо слабее его в…