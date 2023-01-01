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Сириана Сириана
Киноафиша Фильмы Сириана Сириана, 2005: актеры и роли
Syriana Сириана 2005 / США
6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Сириана, 2005: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Стивен Гейган Стивен Гейган Stephen Gaghan
В ролях
Джордж Клуни Джордж Клуни George Clooney Мэтт Дэймон Мэтт Дэймон Matt Damon Аманда Пит Аманда Пит Amanda Peet Крис Купер Крис Купер Chris Cooper Джина Гершон Джина Гершон Gina Gershon Джон Хиггинс John Higgins Уильям Хёрт Уильям Хёрт William Hurt Тим Блэйк Нелсон Грета Скакки Грета Скакки Greta Scacchi Джеффри Райт Джеффри Райт Jeffrey Wright Александр Сиддиг Александр Сиддиг Alexander Siddig Марк Стронг Марк Стронг Mark Strong Мишель Монахан Мишель Монахан Michelle Monaghan
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