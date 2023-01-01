Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Охота"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Сириана
Сириана, 2005: актеры и роли
Syriana
Сириана
2005 / США
Трейлер
6.3
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Сириана, 2005: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Стивен Гейган
Stephen Gaghan
В ролях
Джордж Клуни
George Clooney
Мэтт Дэймон
Matt Damon
Аманда Пит
Amanda Peet
Крис Купер
Chris Cooper
Джина Гершон
Gina Gershon
Джон Хиггинс
John Higgins
Уильям Хёрт
William Hurt
Тим Блэйк Нелсон
Грета Скакки
Greta Scacchi
Джеффри Райт
Jeffrey Wright
Александр Сиддиг
Alexander Siddig
Марк Стронг
Mark Strong
Мишель Монахан
Michelle Monaghan
В прокате
Премьеры
Онлайн
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
14+: Продолжение
Отзывы
2023, Россия, мелодрама
Джон Уик 4
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, триллер, криминал
Кунг-фу жеребец
Рецензия
Отзывы
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Братья Супер Марио в кино
Отзывы
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Мама мафия
Рецензия
Отзывы
2023, США, комедия
Яга и книга заклинаний
Отзывы
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Аватар 2: Путь воды
Рецензия
Отзывы
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Подземелья и драконы: Честь среди воров
Отзывы
2023, США, фэнтези
Все страхи Бо
Рецензия
Отзывы
2023, Канада / США, ужасы, драма, комедия
Без фильтров
Рецензия
Отзывы
2022, США, триллер
Related video
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской