Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Аниматрица: История одного ребенка
Аниматрица: История одного ребенка, 2003: актеры и роли
Kid's Story
Аниматрица: История одного ребенка
2003 / США
7.9
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Аниматрица: История одного ребенка, 2003: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Синичиро Ватанабе
В ролях
Киану Ривз
Keanu Reeves
Клейтон Уотсон
Кэрри-Энн Мосс
Carrie-Anne Moss
Джон деМита
John DeMita
Кевин Майкл Ричардсон
Kevin Michael Richardson
Джеймс Арнольд Тейлор
James Arnold Taylor
Нироаки Хирата
Хикару Мидорикава
Hikaru Midorikawa
В прокате
Премьеры
Онлайн
Пес-самурай и город кошек
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, комедия
Кукла. Последнее проклятье
Написать отзыв
2021, Мексика, ужасы
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Рецензия
Отзывы
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Забытое чудо
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Написать отзыв
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Драйв
Рецензия
Отзывы
2011, США, драма, боевик
Одержимая
Отзывы
2021, Россия, триллер
Побег из космоса
Отзывы
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Related video
Такого не ожидал никто: изменившаяся до неузнаваемости Бьянка пошла вразнос у всех на глазах
Против не только Елизавета II: истинное отношение к Меган Маркл предали огласке
«Бузова была права»: Тарасова подловили на нелепой лжи
Возмутил народ: за что Хрюшу пытались «уволить» из «Спокойной ночи, малыши!»
Сходство налицо: отец Фриске огорошил признанием
Ивлееву обошел на повороте: вот как живет лишившийся дома Элджей после развода
«Зрителей не стеснялся»: Пресняков пошел по проторенной дорожке
Не один: покинувший страну Цискаридзе не стал молчать
«Нужно что-то менять»: Киркоров раскрыл все карты
«Спасибо за 4 счастливых года»: Орбакайте попрощалась с «Современником»
Голливуд позавидует: в спорах о популярности Ханде Эрчел поставили точку
Отгородился от семьи и не выходит на связь: правда о сыне Децла вышла наружу