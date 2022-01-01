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Солист Солист
Киноафиша Фильмы Солист Солист, 2009: актеры и роли
The Soloist Солист 2009 / США / Великобритания / Франция
6.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Солист, 2009: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джо Райт Джо Райт Joe Wright
В ролях
Роберт Дауни-младший Роберт Дауни-младший Robert Downey Jr. Кэтрин Кинер Кэтрин Кинер Catherine Keener Джэми Фокс Стивен Рут Стивен Рут Stephen Root Том Холландер Том Холландер Tom Hollander Дэвид Жан Томас David Jean Thomas Рэйчел Харрис Рэйчел Харрис Rachael Harris Анджела Фезерстоун Мэтт Бессер Matt Besser
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