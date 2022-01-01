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Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
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Я, робот
Я, робот, 2004: актеры и роли
I, Robot
Я, робот
2004 / США
8.1
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52
голоса
Рейтинг IMDb: 7.1
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Я, робот, 2004: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Алекс Пройас
Alex Proyas
В ролях
Уилл Смит
Will Smith
Бриджет Мойнэхэн
Bridget Moynahan
Брюс Гринвуд
Bruce Greenwood
Чи МакБрайд
Chi McBride
Алан Тьюдик
Alan Tudyk
Джеймс Кромуэлл
James Cromwell
Аарон Дуглас
Aaron Douglas
Скотт Хайндл
Шайа ЛаБаф
Shia LaBeouf
Питер Шинкода
Peter Shinkoda
Эмили Теннант
Emily Tennant
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