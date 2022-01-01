Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Я, робот Я, робот
Киноафиша Фильмы Я, робот Я, робот, 2004: актеры и роли
I, Robot Я, робот 2004 / США
8.1 Оцените
52 голоса Рейтинг IMDb: 7.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Я, робот, 2004: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Алекс Пройас Алекс Пройас Alex Proyas
В ролях
Уилл Смит Уилл Смит Will Smith Бриджет Мойнэхэн Бриджет Мойнэхэн Bridget Moynahan Брюс Гринвуд Брюс Гринвуд Bruce Greenwood Чи МакБрайд Чи МакБрайд Chi McBride Алан Тьюдик Алан Тьюдик Alan Tudyk Джеймс Кромуэлл Джеймс Кромуэлл James Cromwell Аарон Дуглас Аарон Дуглас Aaron Douglas Скотт Хайндл Шайа ЛаБаф Шайа ЛаБаф Shia LaBeouf Питер Шинкода Peter Shinkoda Эмили Теннант Эмили Теннант Emily Tennant
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
«Нужно что-то менять»: Киркоров раскрыл все карты
«Зрителей не стеснялся»: Пресняков пошел по проторенной дорожке
Возмутил народ: за что Хрюшу пытались «уволить» из «Спокойной ночи, малыши!»
Не один: покинувший страну Цискаридзе не стал молчать
Ивлееву обошел на повороте: вот как живет лишившийся дома Элджей после развода
«Бузова была права»: Тарасова подловили на нелепой лжи
Против не только Елизавета II: истинное отношение к Меган Маркл предали огласке
«Спасибо за 4 счастливых года»: Орбакайте попрощалась с «Современником»
Сходство налицо: отец Фриске огорошил признанием
Такого не ожидал никто: изменившаяся до неузнаваемости Бьянка пошла вразнос у всех на глазах
Отгородился от семьи и не выходит на связь: правда о сыне Децла вышла наружу
Голливуд позавидует: в спорах о популярности Ханде Эрчел поставили точку
Приложение киноафиши