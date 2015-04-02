Наша рецензия

В 1950 году в книге «Я, робот» Айзек Азимов придумал три закона, которым неукоснительно должен следовать всякий уважающий себя робот. 1. Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред. 2. Робот должен повиноваться приказам, данным ему людьми, кроме случаев, когда такие приказы будут противоречить Первому Закону. 3. Робот должен защищать свое собственное существование, пока такая защита не противоречит Первому или Второму Закону. Эти…