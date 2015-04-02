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Я, робот Я, робот
Киноафиша Фильмы Я, робот Отзывы о фильме «Я, робот»
I, Robot Я, робот 2004 / США
8.2 Оцените
59 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Отзывы о фильме «Я, робот»

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Наша рецензия

В 1950 году в книге «Я, робот» Айзек Азимов придумал три закона, которым неукоснительно должен следовать всякий уважающий себя робот. 1. Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред. 2. Робот должен повиноваться приказам, данным ему людьми, кроме случаев, когда такие приказы будут противоречить Первому Закону. 3. Робот должен защищать свое собственное существование, пока такая защита не противоречит Первому или Второму Закону. Эти…

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kisylya 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Фильм очень хороший, но мне не понятно. Там такие высокие технологии, а на улице развалюха, дома старые, кирпичи вываливаются, решетки покосившиеся. Почему так?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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