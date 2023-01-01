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Я, робот
Кадры из фильма «Я, робот»
I, Robot
Я, робот
2004 / США
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7.7
Оцените
62
голоса
Рейтинг IMDb: 7.1
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