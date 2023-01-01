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Повелитель бури
Награды и номинации фильма Повелитель бури
The Hurt Locker
Повелитель бури
2008 / США
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7.3
Оцените
17
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
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«Ростелеком» ИНН: 7707049388
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Смотрите на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
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Награды и номинации фильма Повелитель бури
Вся информация о фильме
Оскар 2010
Лучший фильм года
Победитель
Лучший звуковой монтаж
Победитель
Лучший монтаж
Победитель
Лучшая режиссура
Победитель
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучшее сведение звука
Победитель
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучшая операторская работа
Номинант
Лучшая музыка к фильму
Номинант
BAFTA 2010
Лучший фильм
Победитель
Награда Дэвида Лина за лучшую режиссуру
Победитель
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучшие визуальные эффекты
Номинант
Золотой глобус 2010
Лучший фильм (драма)
Номинант
Лучший режиссёр
Номинант
Лучший сценарий
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2010
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучший актёрский состав в игровом кино
Номинант
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