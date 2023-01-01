Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Луна" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Повелитель бури Повелитель бури
Киноафиша Фильмы Повелитель бури Награды и номинации фильма Повелитель бури
The Hurt Locker Повелитель бури 2008 / США
7.3 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Награды и номинации фильма Повелитель бури

Вся информация о фильме
Оскар 2010 Оскар 2010
Лучший фильм года
Победитель
Лучший звуковой монтаж
Победитель
Лучший монтаж
Победитель
Лучшая режиссура
Победитель
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучшее сведение звука
Победитель
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучшая операторская работа
Номинант
Лучшая музыка к фильму
Номинант
BAFTA 2010 BAFTA 2010
Лучший фильм
Победитель
Награда Дэвида Лина за лучшую режиссуру
Победитель
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучшие визуальные эффекты
Номинант
Золотой глобус 2010 Золотой глобус 2010
Лучший фильм (драма)
Номинант
Лучший режиссёр
Номинант
Лучший сценарий
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2010 Премия Гильдии киноактеров США 2010
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучший актёрский состав в игровом кино
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Неудержимые 4
Неудержимые 4
2023, США, боевик, приключения, триллер
Я богиня
Я богиня
2023, Россия, комедия
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Чужая
Чужая
2023, Россия, приключения, драма
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Гран Туризмо
Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Астрал. 13-й этаж
Астрал. 13-й этаж
2022, Малайзия, фэнтези, ужасы, детектив
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Related video
Кожа да кости: от румяной жены Малахова не осталось и следа из-за болезни ведущего
«Внук» Баталова женился: невесту оплевали прямо в свадебном платье
Как выглядел роскошный гроб мужа Пахмутовой: вырезан из настоящего дерева
Не оправилась после потери: как теперь живет вдова Бодрова
Убитая горем Пахмутова бормотала одно и то же у могилы Добронравова: мурашки по коже
Деньги будут литься рекой: в 2024 году этот знак зодиака станет самым счастливым
Тест: королевой, какой страны вы могли бы стать?
Басков и рядом не стоял: голос этого российского певца во всем мире считают золотым
Условия не сахар: вот в какой комнате жил Куравлев перед смертью
«Очень сложно»: состояние Пахмутовой вызывает переживание у специалистов
Скетчком «Наша Russia» возвращается, правда есть но: зрители будут разочарованы
Пахмутову окончательно добили: Садальский спровоцировал скандал после поминок
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше