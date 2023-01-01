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Повелитель бури
Повелитель бури, 2008: актеры и роли
The Hurt Locker
Повелитель бури
2008 / США
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7.1
Оцените
17
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
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«Ростелеком» ИНН: 7707049388
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Смотрите на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
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Повелитель бури, 2008: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Кэтрин Бигелоу
Kathryn Bigelow
В ролях
Рэйф Файнс
Ralph Fiennes
Гай Пирс
Guy Pearce
Дэвид Морс
David Morse
Джереми Реннер
Jeremy Renner
Кристиан Камарго
Christian Camargo
Энтони Маки
Anthony Mackie
Кристофер Райан Уинтерс
Сэм Рэдфорд
Брайан Джерати
Brian Geraghty
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