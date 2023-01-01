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Повелитель бури Повелитель бури
Киноафиша Фильмы Повелитель бури Повелитель бури, 2008: актеры и роли
The Hurt Locker Повелитель бури 2008 / США
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17 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Повелитель бури, 2008: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Кэтрин Бигелоу Кэтрин Бигелоу Kathryn Bigelow
В ролях
Рэйф Файнс Рэйф Файнс Ralph Fiennes Гай Пирс Гай Пирс Guy Pearce Дэвид Морс Дэвид Морс David Morse Джереми Реннер Джереми Реннер Jeremy Renner Кристиан Камарго Кристиан Камарго Christian Camargo Энтони Маки Энтони Маки Anthony Mackie Кристофер Райан Уинтерс Сэм Рэдфорд Брайан Джерати Брайан Джерати Brian Geraghty
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