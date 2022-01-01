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Съемки в Палермо
Съемки в Палермо, 2008: актеры и роли
The Palermo Shooting
Съемки в Палермо
2008 / Германия / Франция / Италия
7.3
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Съемки в Палермо, 2008: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Вим Вендерс
Wim Wenders
В ролях
Деннис Хоппер
Dennis Hopper
Джованна Меццоджорно
Giovanna Mezzogiorno
Лу Рид
Lou Reed
Патти Смит
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