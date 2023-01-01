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Гоморра
Гоморра, 2008: актеры и роли
Gomorra
Гоморра
2008 / Италия
Трейлер
7.3
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7
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Гоморра, 2008: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Маттео Гарроне
Matteo Garrone
В ролях
Джанфеличе Импарато
Gianfelice Imparato
Мария Национале
Maria Nazionale
Сальваторе Руокко
Salvatore Ruocco
Тони Сервилло
Toni Servillo
Эрнесто Махье
Ernesto Mahieux
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Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
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Рецензия
Отзывы
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2022, Канада / США, фантастика, семейный
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