Награды и номинации фильма Гоморра

Награды и номинации фильма Гоморра 2008

Каннский кинофестиваль 2008 Каннский кинофестиваль 2008
Главный приз жюри
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 2009 Золотой глобус 2009
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2009 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2009
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
 Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
