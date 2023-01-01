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Разыскивается герой
Разыскивается герой, 2008: актеры и роли
Hero Wanted
Разыскивается герой
2008 / США
Трейлер
6.1
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.6
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Разыскивается герой, 2008: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Брайан Смрз
Brian Smrz
В ролях
Рэй Лиотта
Ray Liotta
Норман Ридус
Norman Reedus
Ким Коутс
Kim Coates
Томми Фланаган
Джин Смарт
Jean Smart
Криста Кэмпбелл
Christa Campbell
Стивен Козловски
Steven Kozlowski
Пол Сэмпсон
Paul Sampson
Бен Кросс
Ben Cross
Тодд Дженсен
Todd Jensen
Кьюба Гудинг мл
Cuba Gooding Jr.
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