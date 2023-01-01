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Разыскивается герой Разыскивается герой
Киноафиша Фильмы Разыскивается герой Разыскивается герой, 2008: актеры и роли
Hero Wanted Разыскивается герой 2008 / США
6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Разыскивается герой, 2008: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Брайан Смрз Брайан Смрз Brian Smrz
В ролях
Рэй Лиотта Рэй Лиотта Ray Liotta Норман Ридус Норман Ридус Norman Reedus Ким Коутс Ким Коутс Kim Coates Томми Фланаган Джин Смарт Джин Смарт Jean Smart Криста Кэмпбелл Christa Campbell Стивен Козловски Steven Kozlowski Пол Сэмпсон Paul Sampson Бен Кросс Бен Кросс Ben Cross Тодд Дженсен Todd Jensen Кьюба Гудинг мл Кьюба Гудинг мл Cuba Gooding Jr.
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