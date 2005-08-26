Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Игра окончена
Киноафиша Фильмы Игра окончена
Game Over

Игра окончена, 2005

2005 / Финляндия
4.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 3.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть О фильме
Фильм был представлен на МКФ в Гетеборге и Соданкюля (Финляндия), а также на фестивале операторского искусства “Cameraimage” в Торуне (Польша).
Кими, выпускник престижного колледжа, самоуверенный и обеспеченный, окрылен амбициями стать богаче и успешнее своего отца. Желая добиться этого как можно быстрее, он попадает в сети харизматической личности Перти Илола, главы финансовой пирамиды. Вскоре Кими понимает, что его обманули, и хочет отомстить обидчику. Ему не приходится долго искать помощников, так как для друзей авторитет Кими непоколебим, и они с легкостью марионеток соглашаются на предложение, не смущаясь его криминальностью. Однако все происходит совсем не так, как они предполагали, и вскоре парни понимают, что затеяли игру, которая приведет к печальным последствиям.
4.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 3.6
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2005
Премьера в мире 26 августа 2005
Режиссер
Пекка Лехто
В ролях
Рейно Нордин
Рейно Нордин
Юлиус Лавонен
Йуссо Пеккинен
Ярко Ниеми
Лили Аро
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Игра окончена 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
11 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Related video
Без фильтров и макияжа: 53-летняя Варум засветилась на публике
«Мини-Пугачева»: 8-летняя дочь Галкина очаровала россиян
«Вспомнила молодость»: оскандалившаяся Ивлеева пошла вразнос
Не «райский» отдых: Лера Кудрявцева столкнулась с новой бедой
Близкие не стали молчать: правда о здоровье Вайкуле вышла наружу
«Ни стыда ни совести»: завравшуюся Дану Борисову вывели на чистую воду
Нинидзе решилась на откровения о личной жизни: хватило нескольких слов
Позволила лишнее: Меган Маркл заставила принца Гарри краснеть
Отправился за границу не один: вот с кем путешествует Керем Бюрсин
Скрыть не удалось: округлившуюся Алсу заподозрили в беременности
«Утянулась до невозможности»: блеснувшую в купальнике Семенович подняли на смех
Концерт отменен: сын Орбакайте покаялся перед фанатами
Приложение киноафиши