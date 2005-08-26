Игра окончена, 2005

Кими, выпускник престижного колледжа, самоуверенный и обеспеченный, окрылен амбициями стать богаче и успешнее своего отца. Желая добиться этого как можно быстрее, он попадает в сети харизматической личности Перти Илола, главы финансовой пирамиды. Вскоре Кими понимает, что его обманули, и хочет отомстить обидчику. Ему не приходится долго искать помощников, так как для друзей авторитет Кими непоколебим, и они с легкостью марионеток соглашаются на предложение, не смущаясь его криминальностью. Однако все происходит совсем не так, как они предполагали, и вскоре парни понимают, что затеяли игру, которая приведет к печальным последствиям.

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