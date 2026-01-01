Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Trois hommes à abattre
Poster of Trois hommes à abattre
Рейтинги
6.2 IMDb Rating: 6.3
Rate
2 posters
Kinoafisha Films Trois hommes à abattre

Trois hommes à abattre

Trois hommes а abattre, 1980 18+
Напомним о выходе в прокат
Country France / Italy
Runtime 1 hour 32 minutes
Production year 1980
Online premiere 11 November 1980
World premiere 31 October 1980
Release date
31 October 1980 France
11 November 1980 USA
Production Adel Productions, Antenne 2 (A2), Union Générale Cinématographique (UGC)
Also known as
3 hommes à abattre, Three Men to Kill, Троих нужно убрать, 3 hombres para matar, Akcja przeciw trzem, Døden er mitt våpen, Dødens bagmænd, Drei Männer müssen sterben, El derecho a matar, Három felesleges ember, Három fölösleges férfi, Katutappaja, Killer stellen sich nicht vor, The Deadly Game, Three Men to Destroy, Traja muži na zabitie, Tre uomini da abbattere, Trei oameni periculoși, Três Homens a Abater, Três Homens Para Matar, Tři muži na zabití, Trois hommes à abattre, Trojico je treba ubiti, Trojicu treba ubiti, Trzech ludzi do zabicia, Üç adam ölecek, Uch kishini olib tashlash kerak, Üçünü çıxarmaq lazımdır, Τρεις άντρες στο στόχαστρο, Трима мъже за убиване, Трьох треба прибрати, Үшеуін алып тастау керек, ポーカー・フェイス/アラン・ドロン・ウィズ・ジャック・ドレー
Director
Jacques Deray
Cast
Alain Delon
Alain Delon
Dalila Di Lazzaro
Pascale Roberts
Pierre Dux
Cast and Crew
Similar films for Trois hommes à abattre
Flic Story 6.8
Flic Story (1975)
Borsalino & Co. 6.6
Borsalino & Co. (1974)
Borsalino 7.1
Borsalino (1970)
Two Men in Town 7.2
Two Men in Town (1973)
Adieu l'ami 6.8
Adieu l'ami (1968)
The Assassination of Trotsky 6.1
The Assassination of Trotsky (1972)
Death of a Corrupt Man 6.9
Death of a Corrupt Man (1977)
For a Cop's Hide 6.5
For a Cop's Hide (1981)
Stranger in the House 6.2
Stranger in the House (1992)
Let Sleeping Cops Lie 5.5
Let Sleeping Cops Lie (1988)
Le Passage 4.8
Le Passage (1986)
Parole de flic 6.1
Parole de flic (1985)

Film rating

6.2
Rate 15 votes
6.3 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
The Pout-Pout Fish
The Pout-Pout Fish
2025, Australia / USA, Adventure, Animation, Comedy
Yura Was Here
Yura Was Here
2025, Russia, Drama, Music
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more