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Бешеный бык Бешеный бык
Киноафиша Фильмы Бешеный бык Бешеный бык, 1980: актеры и роли
Raging Bull Бешеный бык 1980 / США
8.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
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Бешеный бык, 1980: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Мартин Скорсезе Мартин Скорсезе Martin Scorsese
В ролях
Роберт Де Ниро Роберт Де Ниро Robert De Niro Кэти Мориарти Кэти Мориарти Cathy Moriarty Джо Пеши Джо Пеши Joe Pesci Фрэнк Винсент Frank Vincent Николас Коласанто Николас Коласанто Nicholas Colasanto Тереза Салдана Theresa Saldana Марио Галло Mario Gallo Фрэнк Адонис Frank Adonis Джозеф Боно Joseph Bono Фрэнк Топхэм Лори Энн Флэкс Чарльз Скорсезе Дон Данфи Don Dunphy Билл Хэнрахан Рита Беннетт
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