Награды и номинации фильма Бешеный бык 1980

Оскар 1981 Оскар 1981
Лучшая мужская роль
Победитель
Лучший монтаж
Победитель
Лучший фильм
Номинант
 Лучший звук
Номинант
 Лучшая операторская работа
Номинант
 Лучшая женская роль второго плана
Номинант
 Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
 Лучшая режиссура
Номинант
 Лучший фильм
Номинант
Золотой глобус 1981 Золотой глобус 1981
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Лучший фильм (драма)
Номинант
 Лучший актёр второго плана
Номинант
 Лучшая актриса второго плана
Номинант
 Лучший сценарий
Номинант
 Лучший режиссёр
Номинант
 New Star of the Year in a Motion Picture - Female
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1982 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1982
Лучший монтаж
Победитель
Most Outstanding Newcomer to Leading Film Roles
Победитель
Лучшая мужская роль
Номинант
 Most Outstanding Newcomer to Leading Film Roles
Номинант
