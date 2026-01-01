Оповещения от Киноафиши
Оскар 1981
Лучшая мужская роль
Победитель
Лучший монтаж
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Лучший звук
Номинант
Лучшая операторская работа
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Золотой глобус 1981
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Лучший фильм (драма)
Номинант
Лучший актёр второго плана
Номинант
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Лучший сценарий
Номинант
Лучший режиссёр
Номинант
New Star of the Year in a Motion Picture - Female
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1982
Лучший монтаж
Победитель
Most Outstanding Newcomer to Leading Film Roles
Победитель
Лучшая мужская роль
Номинант
Most Outstanding Newcomer to Leading Film Roles
Номинант
