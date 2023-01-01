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Нью-Йорк, Нью-Йорк
Киноафиша Фильмы Нью-Йорк, Нью-Йорк Нью-Йорк, Нью-Йорк, 1977: актеры и роли
New York, New York Нью-Йорк, Нью-Йорк 1977 / США
8.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Нью-Йорк, Нью-Йорк, 1977: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Мартин Скорсезе Мартин Скорсезе Martin Scorsese
В ролях
Лайза Миннелли Лайза Миннелли Liza Minnelli Роберт Де Ниро Роберт Де Ниро Robert De Niro Лайонел Стэндер Lionel Stander Барри Праймус Barry Primus Мэри Кэй Плэйс Мэри Кэй Плэйс Mary Kay Place Джорджи Олд Georgie Auld Джордж Меммоли George Memmoli Дик Миллер Dick Miller Мюррей Мостон Murray Moston Ленни Гэйнс Клэренс Клемонс Кэти МакГиннис Норман Палмер Norman Palmer Адам Дэвид Уинклер Димитри Логотетис Димитри Логотетис Dimitri Logothetis
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