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Нью-Йорк, Нью-Йорк
Нью-Йорк, Нью-Йорк, 1977: актеры и роли
New York, New York
Нью-Йорк, Нью-Йорк
1977 / США
8.2
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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Нью-Йорк, Нью-Йорк, 1977: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Мартин Скорсезе
Martin Scorsese
В ролях
Лайза Миннелли
Liza Minnelli
Роберт Де Ниро
Robert De Niro
Лайонел Стэндер
Lionel Stander
Барри Праймус
Barry Primus
Мэри Кэй Плэйс
Mary Kay Place
Джорджи Олд
Georgie Auld
Джордж Меммоли
George Memmoli
Дик Миллер
Dick Miller
Мюррей Мостон
Murray Moston
Ленни Гэйнс
Клэренс Клемонс
Кэти МакГиннис
Норман Палмер
Norman Palmer
Адам Дэвид Уинклер
Димитри Логотетис
Dimitri Logothetis
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