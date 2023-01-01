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Ной - Белая ворона
Ной - Белая ворона, 2003: актеры и роли
Noi the Albino
Ной - Белая ворона
2003
3.4
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
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Ной - Белая ворона, 2003: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Дагур Кари
В ролях
Тростур Лео Гуннарссон
Элин Хансдоттир
Elín Hansdóttir
Анна Фридриксдоттир
Anna Friðriksdóttir
Жерар Лемаркис
Томас Лемаркус
Tómas Lemarquis
В прокате
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Переводчик
Рецензия
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