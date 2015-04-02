Наша рецензия

Из ниоткуда, из небытия, из неизвестности в семью возвращается отец. Возвращается – и увозит обоих сыновей на остров, где они должны провести вместе несколько дней. Старший из сыновей – Андрей – очень быстро принимает главенство отца, младший – Иван – почти до самого конца это главенство отвергает. «Если бы ты был другим, я бы любил тебя, но ты – ничто», – кричит Иван, когда отец бьет Андрея за то, что тот ослушался и не сдержал слово. Они пытаются найти общий язык, но, наверное, у них нет…