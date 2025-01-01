Меню
Награды и номинации фильма Возвращение 2003

Золотой глобус 2004 Золотой глобус 2004
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2003 Венецианский кинофестиваль 2003
Лучший фильм
Победитель
Лучший дебютный фильм
Победитель
Sergio Trasatti Award
Победитель
SIGNIS Award
Победитель
Best First Film
Победитель
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2003 Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2003
Премия ФИПРЕССИ
Победитель
