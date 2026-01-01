Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Призрак Оперы Награды и номинации фильма Призрак Оперы

Награды и номинации фильма Призрак Оперы 1943

Оскар 1944 Оскар 1944
Лучшая работа художника-постановщика
Победитель
Лучшая операторская работа
Победитель
Лучшая операторская работа
Победитель
Лучшая работа художника-постановщика
Победитель
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
 Лучший звук
Номинант
