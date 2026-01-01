Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации фильма Правила виноделов

Награды и номинации фильма Правила виноделов 1999

Оскар 2000 Оскар 2000
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Лучший адаптированный сценарий
Победитель
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
 Лучший фильм
Номинант
 Лучшая режиссура
Номинант
 Лучший монтаж
Номинант
 Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Золотой глобус 2000 Золотой глобус 2000
Лучший сценарий
Номинант
 Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2000 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2000
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1999 Венецианский кинофестиваль 1999
Golden Lion
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2000 Премия Гильдии киноактеров США 2000
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Победитель
Выдающееся исполнение актерского состава в театральном фильме
Номинант
 Выдающееся исполнение актерского состава в театральном фильме
Номинант
