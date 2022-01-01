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Слепота
Слепота, 2008: актеры и роли
Blindness
Слепота
2008 / Япония / Бразилия / Канада
Трейлер
7.3
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
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Слепота, 2008: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Фернанду Мейреллиш
Fernando Meirelles
В ролях
Джулианна Мур
Julianne Moore
Марк Руффало
Mark Ruffalo
Алисе Брага
Alice Braga
Юсуке Исейя
Йошино Кимура
Дон МакКеллар
Don McKellar
Сандра О
Sandra Oh
Мори Чайкин
Maury Chaykin
Дэнни Гловер
Danny Glover
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