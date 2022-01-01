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Слепота Слепота
Киноафиша Фильмы Слепота Слепота, 2008: актеры и роли
Blindness Слепота 2008 / Япония / Бразилия / Канада
7.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Слепота, 2008: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Фернанду Мейреллиш Fernando Meirelles
В ролях
Джулианна Мур Джулианна Мур Julianne Moore Марк Руффало Марк Руффало Mark Ruffalo Алисе Брага Алисе Брага Alice Braga Юсуке Исейя Йошино Кимура Дон МакКеллар Дон МакКеллар Don McKellar Сандра О Сандра О Sandra Oh Мори Чайкин Maury Chaykin Дэнни Гловер Дэнни Гловер Danny Glover
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