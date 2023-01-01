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Мать
Киноафиша Фильмы Мать Мать, 1996: актеры и роли
Mother Мать 1996 / США
6.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Мать, 1996: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Альберт Брукс Альберт Брукс Albert Brooks
В ролях
Альберт Брукс Альберт Брукс Albert Brooks Дебби Рейнолдс Дебби Рейнолдс Debbie Reynolds Роб Морроу Роб Морроу Rob Morrow Ванесса Уильямс Ванесса Уильямс Vanessa Williams Мэтт Нолан Matt Nolan Даниэль Куинн Лора Уикс Laura Weekes Пол Коллинз Paul Collins Питер Уайт Peter Wight Лиза Кудроу Лиза Кудроу Lisa Kudrow Джеймс Глисон James Gleason Энн Хэйни Розалинд Аллен Изабель Глассер Джон К. МакГинли Джон К. МакГинли John C. McGinley
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