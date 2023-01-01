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Мать
Мать, 1996: актеры и роли
Mother
Мать
1996 / США
6.9
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
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Мать, 1996: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Альберт Брукс
Albert Brooks
В ролях
Альберт Брукс
Albert Brooks
Дебби Рейнолдс
Debbie Reynolds
Роб Морроу
Rob Morrow
Ванесса Уильямс
Vanessa Williams
Мэтт Нолан
Matt Nolan
Даниэль Куинн
Лора Уикс
Laura Weekes
Пол Коллинз
Paul Collins
Питер Уайт
Peter Wight
Лиза Кудроу
Lisa Kudrow
Джеймс Глисон
James Gleason
Энн Хэйни
Розалинд Аллен
Изабель Глассер
Джон К. МакГинли
John C. McGinley
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