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Двойные неприятности
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Double Take

Двойные неприятности, 2001

2001 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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О фильме

Украсть паспорт у похожего парня, и выдать себя за него – эта идея показалась герою данной криминальной комедии очень удачной. Ведь он находился в бегах после ложного обвинения и нуждался хотя бы во временном прикрытии. Но вскоре незадачливый воришка понял, что попал из огня да в полымя. Обладатель паспорта оказался довольно опасным типом, которого разыскивают еще рьянее, чем его самого. Вот теперь герой влип по-настоящему и должен срочно придумать, как выкрутиться из этой ситуации, пока ему не пришлось дорого заплатить… по чужим счетам!

5.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2001
Премьера в мире 12 января 2001
Возраст 16+
Режиссер
Джордж Галло
Джордж Галло
В ролях
Орландо Джонс
Орландо Джонс
Эдди Гриффин
Эдди Гриффин
Гэри Граббс
Дэниэл Робак
Дэниэл Робак
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Двойные неприятности 2 постера
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