Двойные неприятности, 2001

Украсть паспорт у похожего парня, и выдать себя за него – эта идея показалась герою данной криминальной комедии очень удачной. Ведь он находился в бегах после ложного обвинения и нуждался хотя бы во временном прикрытии. Но вскоре незадачливый воришка понял, что попал из огня да в полымя. Обладатель паспорта оказался довольно опасным типом, которого разыскивают еще рьянее, чем его самого. Вот теперь герой влип по-настоящему и должен срочно придумать, как выкрутиться из этой ситуации, пока ему не пришлось дорого заплатить… по чужим счетам!