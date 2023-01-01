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48 часов
48 часов, 1982: актеры и роли
48 Hrs.
48 часов
1982 / США
7.3
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
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48 часов, 1982: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Уолтер Хилл
Walter Hill
В ролях
Ник Нолти
Nick Nolte
Эдди Мерфи
Eddie Murphy
Дэвид Патрик Келли
David Patrick Kelly
Сонни Лендхэм
Брайон Джеймс
Керри Шерман
Kerry Sherman
Джонатан Бэнкс
Jonathan Banks
Джеймс Римар
James Remar
Аннетт О’Тул
Annette O'Toole
Фрэнк МакРэй
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Переводчик
Рецензия
Отзывы
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