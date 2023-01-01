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Киноафиша Фильмы 48 часов 48 часов, 1982: актеры и роли
48 Hrs. 48 часов 1982 / США
7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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48 часов, 1982: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Уолтер Хилл Уолтер Хилл Walter Hill
В ролях
Ник Нолти Ник Нолти Nick Nolte Эдди Мерфи Эдди Мерфи Eddie Murphy Дэвид Патрик Келли Дэвид Патрик Келли David Patrick Kelly Сонни Лендхэм Брайон Джеймс Керри Шерман Kerry Sherman Джонатан Бэнкс Джонатан Бэнкс Jonathan Banks Джеймс Римар Джеймс Римар James Remar Аннетт О’Тул Аннетт О’Тул Annette O'Toole Фрэнк МакРэй
Переводчик
Переводчик
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