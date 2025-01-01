Меню
Дни для жатвы
Награды и номинации фильма Дни для жатвы
Награды и номинации фильма Дни для жатвы 1978
Оскар 1979
Лучшая операторская работа
Победитель
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
Лучший дизайн костюмов
Номинант
Лучший звук
Номинант
Лучший звук
Номинант
Каннский кинофестиваль 1979
Лучший режиссер
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 1979
Лучший фильм (драма)
Номинант
Лучший режиссёр
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1980
Anthony Asquith Award for Film Music
Победитель
Венецианский кинофестиваль 2023
Best Restored Film
Номинант
