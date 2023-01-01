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Days of Heaven Дни для жатвы 1978 / США
7.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Дни для жатвы, 1978: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Терренс Малик Терренс Малик Terrence Malick
В ролях
Ричард Гир Ричард Гир Richard Gere Брук Адамс Brooke Adams Сэм Шепард Сэм Шепард Sam Shepard
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