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Восьмая жена Синей Бороды Восьмая жена Синей Бороды
Киноафиша Фильмы Восьмая жена Синей Бороды Восьмая жена Синей Бороды, 1938: актеры и роли
Bluebeard`s Eighth Wife Восьмая жена Синей Бороды 1938 / США
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Восьмая жена Синей Бороды, 1938: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Эрнст Любич Ernst Lubitsch
В ролях
Клодетт Колберт Эдвард Эверетт Хортон Edward Everett Horton Дэвид Найвен Элизабет Паттерсон Elizabeth Patterson Гэри Купер Гэри Купер Gary Cooper
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