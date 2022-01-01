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Восьмая жена Синей Бороды
Восьмая жена Синей Бороды, 1938: актеры и роли
Bluebeard`s Eighth Wife
Восьмая жена Синей Бороды
1938 / США
6.3
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Восьмая жена Синей Бороды, 1938: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Эрнст Любич
Ernst Lubitsch
В ролях
Клодетт Колберт
Эдвард Эверетт Хортон
Edward Everett Horton
Дэвид Найвен
Элизабет Паттерсон
Elizabeth Patterson
Гэри Купер
Gary Cooper
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