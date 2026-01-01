Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Проект У»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Эдуардо Пассарелли
Eduardo Passarelli
Киноафиша
Персоны
Эдуардо Пассарелли
Эдуардо Пассарелли
Eduardo Passarelli
Дата рождения
20 июля 1903
Возраст
65 лет
Знак зодиака
Рак
Дата смерти
9 декабря 1968
Карьера
Актер, Сценарист
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.6
Рим – открытый город
(1945)
5.1
Песни на улицах
(1950)
Фильмография Эдуардо Пассарелли
5.1
Песни на улицах
Canzoni per le strade
мюзикл
1950, Италия
7.6
Рим – открытый город
Roma citta aperta
драма, военный
1945, Италия / Германия
Показать еще
Морковную ботву больше не выбрасываю и вам не советую: тащу на кухню и всю зиму радуюсь своей хитрости
Рассыпчатый рис обожает эту копеечную специю: перестаньте уже добавлять масло в кастрюлю
«После 60 гоните друзей в шею»: запомните жесткий совет Бехтеревой и продлите свою молодость
Руперт Гринт снова сыграет Рона Уизли: старая гвардия опять в деле
10 новых Sci-Fi фильмов 2022-2026 годов с высокими оценками на Rotten Tomatoes: «Дюна 2» и «Проект "Конец Света"» не №1
Этот sci-fi сериал со звездой «Гарри Поттера» остался в тени «Черного зеркала», а зря: «Перед сном посмотрел не 1 серию, а все 10»
«Смотрю вторые сутки нон-стопом»: этот детектив НТВ внезапно полюбили даже зумеры — «Невскому» такое и не снилось
«Не учите меня жить…» — начало лёгкое: дальше советское кино устроит вам экзамен (тест)
10 приключенческих фильмов 2023-2026 годов с высокими баллами на IMDb: от «Безумного Макса» до «Одиссеи»
Военный фильм СССР пересняли на современный лад и неожиданно не испортили: «Я не могла сдержать слез»
Криминальных сериалов много, но эти 7 урвали оценку выше 8.1: если еще не смотрели, мы вам завидуем
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить