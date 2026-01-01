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Эдуардо Пассарелли Eduardo Passarelli
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Эдуардо Пассарелли

Eduardo Passarelli

Дата рождения
20 июля 1903
Возраст
65 лет
Знак зодиака
Рак
Дата смерти
9 декабря 1968
Карьера
Актер, Сценарист
Актерское амплуа
Драматический актёр

Популярные фильмы

Рим – открытый город 7.6
Рим – открытый город (1945)
5.1
Песни на улицах (1950)

Фильмография Эдуардо Пассарелли

5.1
Песни на улицах Canzoni per le strade
мюзикл 1950, Италия
Рим – открытый город 7.6
Рим – открытый город Roma citta aperta
драма, военный 1945, Италия / Германия
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