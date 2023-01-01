Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Импостер"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Балласт
Фильмы похожие на Балласт
Ballast
Балласт
2008 / США
6.9
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Похожие
Фильмы похожие на Балласт
Вся информация о фильме
Наездник
драма
2017, США
7.0
Некоторые женщины
драма
2016, США
6.0
Нет
драма
2012, Чили / Франция / США
6.0
Бедная богатая девочка
комедия, драма
2011, США
5.0
Обход Мика
вестерн, драма
2010, США
6.0
Рождественская сказка
драма
2008, Франция
6.0
Девушка с жемчужной сережкой
драма
2003, Великобритания / Люксембург
7.0
Оазис
мелодрама, драма
2002, Южная Корея
5.0
Салам, Бомбей
драма, криминал
1988, Великобритания / Франция / Индия
8.0
Темнокожая из…
драма
1966, Франция / Сенегал
7.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Отзывы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Отзывы
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Отзывы
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Related video
«Страшно, что это неизлечимо»: народ жалеет Сафонова после печальных вестей
«Не могу и не хочу»: Соседов высказался о внезапном уходе из шоу
Дочь Гузеевой пылинки сдувает с сына известного актера: ахнете, узнав, о ком речь
Лады Дэнс больше нет: пришла печальная весть о разбившейся в ДТП певице
Китайская копия Барби: народ поглумился над новой «Миссис Россия»
Если вы встречаетесь с представителем этого знака Зодиака, то ждите измены
Бабушка и внучка: что сотворили годы с двумя Хюррем из «Великолепного века»
Убрали без лишнего шума: съемки шоу «Поле чудес» прекращены
Эти дурные привычки окружающих раздражают россиян: может, и вы грешите?
Этот тест поможет узнать, какого цвета ваша аура
Такие имена в прошлом давали аристократам: проверьте, вдруг и вы голубых кровей
Навка и рядом не стояла: не поверите, кем Авербух приходится Костомарову
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить