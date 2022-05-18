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Тяжёлая судьба земского врача Режиссёры, экранизирующие произведения художественной и не очень литературы, бросают все силы на то, чтобы сделать своё кинематографическое детище достойным высоких рейтингов и оценок. Иногда для этого не только перерабатывают оригинальный сюжет до почти неузнаваемого вида, но и включают в картину всё, что связано с описываемой историей. Так, например, происходит в картине Алексея Балабанова «Морфий», которая включает в себя отрывки из таких работ…