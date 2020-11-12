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Постер фильма Жюльетта
6.0
Киноафиша Фильмы Жюльетта
6.0

Жюльетта

, 1953
Julietta
Франция / комедия / 18+
Постер фильма Жюльетта
6.0

О фильме

Юную Жюльетту собираются выдать замуж за отпрыска княжеского рода Гектора Д'Альена. С матерью и своей сестрой они едут к нему на поезде в Париж. Но на одной из станций, Жюльетта сбегает с поезда, чтобы отдать портсигар одному из пассажиров, который по рассеянности оставил его в купе. Обратно на поезд она уже не успевает, тогда благодарный пассажир,известный адвокат Андре Ландрекур, пытается вначале пристроить ее на ночь в гостиницу, но гостиницы переполнены и он отвозит ее в свой загородный особняк. Будучи уверенным, что Жюльетта утром уехала в Париж, вечером Андре привозит в дом свою невесту, Рози. Но к своему вящему неудовольствию, Андре узнает, что Жюльетта решила остаться. Это сильно осложняет ему жизнь.

В ролях

Дани Робен
Julietta Valendor
Жанна Моро
Rosie Facibey
Николь Берже
Martine Valendor
Дениз Грей
Mme Valender - la mère de Julietta et Martine
Бернар Ланкре
Hector d'Alpon, le prince d'Alpen
Жан Маре
Жан Маре
André Landrecourt
Жорж Шамара
Arthur, l'intendant
Франсуа Жу
Le commissaire
Renée Barell
Georges Sauval
Le contrôleur
Режиссер Марк Аллегре
Сценарист Луиза де Вильморен, Франсуаза Жиру
Композитор Guy Bernard
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 1953
Премьера в мире 17 июня 1953
Дата выхода
6 декабря 1957 Румыния
17 октября 1955 СССР
17 июня 1953 США
22 ноября 1953 Франция
Производство Indusfilms, Panthéon Productions, Arca Films
Другие названия
Julietta, Julieta, Biljett till Paris, Erkek avcısı, Il peccato di Giulietta, Ștrengărița, Ta kapritsia tis Zouliettas, Una chica en el desván, Τα καπρίτσια της Ζυλιέττας, Жулиета, Жюльетта, 巴里の気まぐれ娘

Рейтинг фильма

6.0
Оцените 13 голосов
6.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

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