Юную Жюльетту собираются выдать замуж за отпрыска княжеского рода Гектора Д'Альена. С матерью и своей сестрой они едут к нему на поезде в Париж. Но на одной из станций, Жюльетта сбегает с поезда, чтобы отдать портсигар одному из пассажиров, который по рассеянности оставил его в купе. Обратно на поезд она уже не успевает, тогда благодарный пассажир,известный адвокат Андре Ландрекур, пытается вначале пристроить ее на ночь в гостиницу, но гостиницы переполнены и он отвозит ее в свой загородный особняк. Будучи уверенным, что Жюльетта утром уехала в Париж, вечером Андре привозит в дом свою невесту, Рози. Но к своему вящему неудовольствию, Андре узнает, что Жюльетта решила остаться. Это сильно осложняет ему жизнь.

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