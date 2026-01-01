Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Залечь на дно в Брюгге Награды и номинации фильма Залечь на дно в Брюгге

Награды и номинации фильма Залечь на дно в Брюгге 2008

Оскар 2009 Оскар 2009
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Золотой глобус 2009 Золотой глобус 2009
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Номинант
 Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2009 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2009
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
 Лучший монтаж
Номинант
 Alexander Korda Award for Best British Film
Номинант
 Alexander Korda Award for Best British Film
Номинант
