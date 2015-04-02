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Залечь на дно в Брюгге
Отзывы о фильме «Залечь на дно в Брюгге»
In Bruges
Залечь на дно в Брюгге
2008 / Великобритания / Бельгия
Трейлер
7.4
Оцените
49
голосов
Рейтинг IMDb: 7.9
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de_boer
2 апреля 2015, 12:51
согласен с предыдущем оратором.... фильм нудный, сюжета нет.... Кто пытался и разглядел там какой то оригинальный замысел или еще что-то чтобы поставить такие высокие оценки, чтож, повезло вам....
не посоветовал бы идти
2 апреля 2015, 12:51
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ДенДи
2 апреля 2015, 12:51
Фильм супер, цепляет!!! Органично все, и музыка, и игра актеров, и фон Брюгге! Короче если любите такие фильмы, которые могут нагнать тоску и заставить задуматься - это то самое! В общем 10 из 10! )) Всем смотреть, обязательно!!!
2 апреля 2015, 12:51
0
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Аннади
2 апреля 2015, 12:51
Эт прекрасный фильм,и те,кто утверждает лбратное,ничего не понимают вы искусстве.Сюжет абсолютно не примитивный,концовка неожиданная,музыка прекрасная!(просто кто-то утверждал,что она ужасна)Я музыкант и поэтому в чем-чем,а уж в музыке я разбираюсь!Игра актеров замечательная,место съемки интересное,поэтому всем советую на него сходить!
2 апреля 2015, 12:51
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Московская школа кино
28 декабря 2021, 15:50
Оценка
«Залечь на дно в Брюгге»:
обезоруживающая трагикомедия Мартина МакДоны
Что первым делом приходит на ум, когда вы думаете о рождественском кино? Представляете ли вы себе праздничные декорации, как в «Один дома»? Или же пропитанное неизвестностью путешествие, как в «Отпуск по обмену»? Или, быть может, роман между двумя незнакомцами, как в «Реальная любовь»? Так вот, добавьте к этому списку одного карлика-расиста, голландскую проститутку, пару перестрелок, сеттинг средневекового бельгийского городка и получите «Залечь на дно в Брюгге».
По сюжету картины два киллера, Рэй (Колин Фаррелл) и Кен (Брендан Глисон), в спешке сбегают в Брюгге по указанию своего босса Гарри (Рэйф Файнс) накануне Рождества. Причина внезапного путешествия — заваленное в Лондоне задание по убийству местного священника, которое, мягко говоря, пошло не по плану. Для новичка-Рэя это дело стало первым в карьере наемника, и по одному лишь обреченному и печальному взгляду его глаз становится понятно, что, возможно, и последним.
Само по себе Рождество в картине несет не столько сюжетную функцию, сколько концептуальную. Оно становится не только красочной и яркой декорацией, подчеркивающей красоту зимнего Брюгге, но и придает картине дополнительную глубину за счет религиозного звучания. Тема религии лейтмотивом проходит через весь фильм; особенно яркое отражение она находит в сцене в картинной галерее, где главные герои, пытающиеся сойти за рядовых туристов, долго рассматривают «Страшный суд» Босха и вслух размышляют о Рае, Аде, Чистилище, искуплении грехов и жизни после смерти. Все это привносит в фильм дополнительные слои смыслов и дает еще больший простор для интерпретации происходящего.
«Залечь на дно в Брюгге» — дебют британо-ирландского театрального драматурга Мартина МакДоны в полнометражном кино. Возьмись за этот фильм режиссер чуть меньшего таланта, картина могла бы превратиться в формалистскую драму, где сюжетные ружья исправно выстреливают одно за другим в ровно отведенный час. Но МакДона не зря имеет репутацию современного классика — написанные им диалоги звучат настолько живо и обезоруживающе искренне (иногда в прямом смысле слова), что персонажей фильма, равно как и его создателей, едва ли можно заподозрить в фальши.
Во многом такого эффекта удается добиться благодаря искромётному и бескомпромиссному в своем цинизме черному британскому юмору, который, как это водится, не щадит никого. В фильме досталось и страдающим от избыточного веса американцам, и женщинам, и детям, и канадцам, и китайцам, и темнокожим, и карликам, и темнокожим карликам (!). Звучащие с экрана шутки зачастую настолько поражают своей неполиткорректностью, что невольно закрадывается мысль: а смог бы такой фильм выйти в прокат в эпоху новой этики? Боюсь, ответ был бы неутешительным для всех поклонников творчества МакДоны.
Сегодня, когда извиняющиеся за свои штуки стендап-комики стали частью нашей повседневности, такая свобода слова ретроспективно вызывает теплое чувство ностальгии. Сложно представить, чтобы в 2021 году фильм, под завязку наполненный столь противоречивыми высказываниями, был представлен в оскаровской гонке. Но в далеком 2009 это было возможно, и Мартин МакДона получил вторую в своей карьере номинацию — на этот раз за лучший сценарий.
Присутствующий в фильме юмор хорош не только своей дерзостью, но и тем, как лаконично он вплетен в по-настоящему печальные и пронзительные сцены. МакДона-сценарист без конца жонглирует эмоциями зрителя: вот в один момент он смеется над очередной шуткой на грани фола, а уже через несколько секунд пытается понять, почему к горлу внезапно подступил ком и от хохота не осталось и следа 一 его место заняло лишь искреннее сострадание героям и желание хоть как-то приободрить их в сложившейся ситуации.
И если за комедийную часть в основном отвечают остроумные диалоги, то за меланхоличную, трагедийную и тревожную атмосферу фильма ответственность несет постоянный композитор МакДоны 一 Картер Бёруэлл. В сочиненную им мелодию, с которой начинается фильм, невозможно не влюбиться с первых же нот. На протяжении всей картины эта музыкальная тема успевает прозвучать в разных тональностях и аранжировках: так, в некоторых сценах она подчеркивает тон задумчивого спокойствия, присущего персонажу Глисона; в иных же она отражает глубокую печаль, в которой тонет герой Колина Фаррелла. Тем самым, противоречие контрастов проявляется в фильме не только на сюжетном, но и на звуковом уровне.
Именно умение балансировать на грани двух, казалось бы, взаимоисключающих явлений, делает фильм и его героев такими объемными и многогранными. Режиссер не только мастерски соблюдает пропорции между трагедией и комедией, но и находит способ примирить две вечно конфликтующие стороны людской натуры 一 жестокость и человечность. Это отражается в характерах всех ключевых персонажей. Несмотря на очевидную антигуманность работы киллера, герои умудряются проявлять в отношении друг друга понимание и уважение даже в тех ситуациях, где это выглядит абсурдно. В своем кино, несмотря на наличие довольно откровенных сцен насилия, Мартин МакДона говорит про самые светлые из доступных человеку ценности: сострадание, милосердие и человеколюбие. Это ли не лучший настрой, с которым можно встретить Рождество?
Арина Бойко
28 декабря 2021, 15:50
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не посоветовал бы идти
обезоруживающая трагикомедия Мартина МакДоны
Что первым делом приходит на ум, когда вы думаете о рождественском кино? Представляете ли вы себе праздничные декорации, как в «Один дома»? Или же пропитанное неизвестностью путешествие, как в «Отпуск по обмену»? Или, быть может, роман между двумя незнакомцами, как в «Реальная любовь»? Так вот, добавьте к этому списку одного карлика-расиста, голландскую проститутку, пару перестрелок, сеттинг средневекового бельгийского городка и получите «Залечь на дно в Брюгге».
По сюжету картины два киллера, Рэй (Колин Фаррелл) и Кен (Брендан Глисон), в спешке сбегают в Брюгге по указанию своего босса Гарри (Рэйф Файнс) накануне Рождества. Причина внезапного путешествия — заваленное в Лондоне задание по убийству местного священника, которое, мягко говоря, пошло не по плану. Для новичка-Рэя это дело стало первым в карьере наемника, и по одному лишь обреченному и печальному взгляду его глаз становится понятно, что, возможно, и последним.
Само по себе Рождество в картине несет не столько сюжетную функцию, сколько концептуальную. Оно становится не только красочной и яркой декорацией, подчеркивающей красоту зимнего Брюгге, но и придает картине дополнительную глубину за счет религиозного звучания. Тема религии лейтмотивом проходит через весь фильм; особенно яркое отражение она находит в сцене в картинной галерее, где главные герои, пытающиеся сойти за рядовых туристов, долго рассматривают «Страшный суд» Босха и вслух размышляют о Рае, Аде, Чистилище, искуплении грехов и жизни после смерти. Все это привносит в фильм дополнительные слои смыслов и дает еще больший простор для интерпретации происходящего.
«Залечь на дно в Брюгге» — дебют британо-ирландского театрального драматурга Мартина МакДоны в полнометражном кино. Возьмись за этот фильм режиссер чуть меньшего таланта, картина могла бы превратиться в формалистскую драму, где сюжетные ружья исправно выстреливают одно за другим в ровно отведенный час. Но МакДона не зря имеет репутацию современного классика — написанные им диалоги звучат настолько живо и обезоруживающе искренне (иногда в прямом смысле слова), что персонажей фильма, равно как и его создателей, едва ли можно заподозрить в фальши.
Во многом такого эффекта удается добиться благодаря искромётному и бескомпромиссному в своем цинизме черному британскому юмору, который, как это водится, не щадит никого. В фильме досталось и страдающим от избыточного веса американцам, и женщинам, и детям, и канадцам, и китайцам, и темнокожим, и карликам, и темнокожим карликам (!). Звучащие с экрана шутки зачастую настолько поражают своей неполиткорректностью, что невольно закрадывается мысль: а смог бы такой фильм выйти в прокат в эпоху новой этики? Боюсь, ответ был бы неутешительным для всех поклонников творчества МакДоны.
Сегодня, когда извиняющиеся за свои штуки стендап-комики стали частью нашей повседневности, такая свобода слова ретроспективно вызывает теплое чувство ностальгии. Сложно представить, чтобы в 2021 году фильм, под завязку наполненный столь противоречивыми высказываниями, был представлен в оскаровской гонке. Но в далеком 2009 это было возможно, и Мартин МакДона получил вторую в своей карьере номинацию — на этот раз за лучший сценарий.
Присутствующий в фильме юмор хорош не только своей дерзостью, но и тем, как лаконично он вплетен в по-настоящему печальные и пронзительные сцены. МакДона-сценарист без конца жонглирует эмоциями зрителя: вот в один момент он смеется над очередной шуткой на грани фола, а уже через несколько секунд пытается понять, почему к горлу внезапно подступил ком и от хохота не осталось и следа 一 его место заняло лишь искреннее сострадание героям и желание хоть как-то приободрить их в сложившейся ситуации.
И если за комедийную часть в основном отвечают остроумные диалоги, то за меланхоличную, трагедийную и тревожную атмосферу фильма ответственность несет постоянный композитор МакДоны 一 Картер Бёруэлл. В сочиненную им мелодию, с которой начинается фильм, невозможно не влюбиться с первых же нот. На протяжении всей картины эта музыкальная тема успевает прозвучать в разных тональностях и аранжировках: так, в некоторых сценах она подчеркивает тон задумчивого спокойствия, присущего персонажу Глисона; в иных же она отражает глубокую печаль, в которой тонет герой Колина Фаррелла. Тем самым, противоречие контрастов проявляется в фильме не только на сюжетном, но и на звуковом уровне.
Именно умение балансировать на грани двух, казалось бы, взаимоисключающих явлений, делает фильм и его героев такими объемными и многогранными. Режиссер не только мастерски соблюдает пропорции между трагедией и комедией, но и находит способ примирить две вечно конфликтующие стороны людской натуры 一 жестокость и человечность. Это отражается в характерах всех ключевых персонажей. Несмотря на очевидную антигуманность работы киллера, герои умудряются проявлять в отношении друг друга понимание и уважение даже в тех ситуациях, где это выглядит абсурдно. В своем кино, несмотря на наличие довольно откровенных сцен насилия, Мартин МакДона говорит про самые светлые из доступных человеку ценности: сострадание, милосердие и человеколюбие. Это ли не лучший настрой, с которым можно встретить Рождество?
Арина Бойко
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