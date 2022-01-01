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Волшебный портрет
Волшебный портрет, 1997: актеры и роли
Волшебный портрет
1997 / Россия / Китай
6.9
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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Волшебный портрет, 1997: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Геннадий Васильев
В ролях
Сергей Шнырев
Гао Ли
Gao Li
Чэнь Цзяньзюань
Чен Лу
Валентина Теличкина
Valentina Telichkina
Ирина Безрукова
Ариадна Шенгелая
Андрей Леонидович Мартынов
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Владимир Антоник
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