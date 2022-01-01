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Школьный вальс Школьный вальс
Киноафиша Фильмы Школьный вальс Школьный вальс, 1977: актеры и роли
Школьный вальс 1977 / СССР
7.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Школьный вальс, 1977: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Павел Любимов
В ролях
Юрий Соломин Юрий Соломин Елена Цыплакова Елена Цыплакова Екатерина Дурова Евгения Симонова Евгения Симонова Наталья Вилькина Нина Меньшикова Нина Меньшикова Насибов Сергей
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