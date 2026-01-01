Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Блондинка в законе Награды и номинации фильма Блондинка в законе

Награды и номинации фильма Блондинка в законе 2001

Золотой глобус 2002 Золотой глобус 2002
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Номинант
 Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2002 MTV Movie & TV Awards 2002
Best Dressed
Победитель
Best Comedic Performance
Победитель
Best Line
Победитель
Лучший фильм
Номинант
 Best Female Performance
Номинант
