Блондинка в законе
Награды и номинации фильма Блондинка в законе
Награды и номинации фильма Блондинка в законе 2001
Золотой глобус 2002
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Номинант
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2002
Best Dressed
Победитель
Best Comedic Performance
Победитель
Best Line
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Best Female Performance
Номинант
