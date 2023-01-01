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Блондинка в законе
Блондинка в законе, 2001: актеры и роли
Legally Blonde
Блондинка в законе
2001 / США
6.7
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
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Блондинка в законе, 2001: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Роберт Лукетич
Robert Luketic
В ролях
Риз Уизерспун
Reese Witherspoon
Люк Уилсон
Luke Wilson
Сельма Блэр
Selma Blair
Мэттью Дэвис
Matthew Davies
Виктор Гарбер
Victor Garber
Дженнифер Кулидж
Jennifer Coolidge
Холланд Тэйлор
Али Лартер
Ali Larter
Джессика Коффил
Jessica Cauffiel
Аланна Юбак
Alanna Ubach
Линда Карделлини
Linda Cardellini
Брюс Томас
Bruce Thomas
Мередит Скотт Линн
Meredith Scott Lynn
Оз Перкинс
Oz Perkins
Ракель Уэлч
Raquel Welch
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