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Блондинка в законе Блондинка в законе
Киноафиша Фильмы Блондинка в законе Блондинка в законе, 2001: актеры и роли
Legally Blonde Блондинка в законе 2001 / США
6.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Блондинка в законе, 2001: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Роберт Лукетич Роберт Лукетич Robert Luketic
В ролях
Риз Уизерспун Риз Уизерспун Reese Witherspoon Люк Уилсон Люк Уилсон Luke Wilson Сельма Блэр Сельма Блэр Selma Blair Мэттью Дэвис Мэттью Дэвис Matthew Davies Виктор Гарбер Виктор Гарбер Victor Garber Дженнифер Кулидж Дженнифер Кулидж Jennifer Coolidge Холланд Тэйлор Али Лартер Али Лартер Ali Larter Джессика Коффил Джессика Коффил Jessica Cauffiel Аланна Юбак Аланна Юбак Alanna Ubach Линда Карделлини Линда Карделлини Linda Cardellini Брюс Томас Bruce Thomas Мередит Скотт Линн Meredith Scott Lynn Оз Перкинс Оз Перкинс Oz Perkins Ракель Уэлч Raquel Welch
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