В «Короле-олене» никто так и не понял, как все закончилось: 3 красивых советских сказки с невнятными финалами

«Безумный Макс: Дорога ярости» на 8 месте, а «Королевская битва» лишь на 11: Тарантино назвал ТОП-20 лучших фильмов XXI века

Пойман за руку, как дешевка: Тарантино уличил в плагиате самого Стивена Кинга – заработал миллионы на идее коллеги

50 минут в духовке и вишневый пирог из сериала «Твин Пикс» готов: подавать с чертовски горячим кофе

«Повыпендриваться, голенькой побегать»: Юрий Лоза разгромил «Мастера и Маргариту» со Снигирь — но смотреть фильм Локшина отказался наотрез

Сюжет «Буратино» хорошо знаком большинству: но Раневская еще 90 лет назад нашла скрытый смысл – у героев есть прототипы

Четверть века назад Disney выпустил свои «Секретные материалы»… для детей – и в 2025 году этот Sci-fi наверняка «зайдет» даже взрослым

Как «Чужой», но снято в СССР: 5 отечественных фильмов, повлиявших на жанр sci-fi — есть даже мультик с рейтингом 8.2

На свежий ремейк «Буратино» толпами идут в кино: а вот версии из 90-х с Долиной ставят 2.4 – вдогонку зовут «самым позорным, что было снято»

Шпион Волан-де-Морта все это время был рядом с Гарри — и доказательств тому вагон и маленькая тележка: приносил одни лишь беды