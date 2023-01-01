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Волшебник страны Оз Волшебник страны Оз
Киноафиша Фильмы Волшебник страны Оз Волшебник страны Оз, 1939: актеры и роли
The Wizard of Oz Волшебник страны Оз 1939 / США
7.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
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Волшебник страны Оз, 1939: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Виктор Флеминг Victor Fleming
В ролях
Джуди Гарленд Джуди Гарленд Judy Garland Фрэнк Морган Frank Morgan Берт Лаар Джек Хэлей Билли Бурк Billie Burke Маргарет Гамильтон Margaret Hamilton Чарли Грейпвин Charley Grapewin Рэй Болджер Ray Bolger
Переводчик
Переводчик
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