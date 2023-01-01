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Моя семья
Моя семья, 1995: актеры и роли
My Family
Моя семья
1995 / США
7.5
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
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Моя семья, 1995: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Грегори Нава
Gregory Nava
В ролях
Джимми Смитс
Jimmy Smits
Эдуардо Лопес Рохас
Дженни Гэго
Jenny Gago
Эльпидия Каррильо
Elpidia Carrillo
Люпе Онтиверос
Lupe Ontiveros
Джейкоб Варгас
Jacob Vargas
Дженнифер Лопес
Jennifer Lopez
Мария Каналс
Леон Сингер
Майкл Де Лоренцо
Нэтан Эрнандес
Констанс Мари
Constance Marie
Эсай Моралес
Esai Morales
В прокате
Премьеры
Онлайн
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
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