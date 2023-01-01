Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Круче некуда" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Моя семья Моя семья
Киноафиша Фильмы Моя семья Моя семья, 1995: актеры и роли
My Family Моя семья 1995 / США
7.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Моя семья, 1995: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Грегори Нава Gregory Nava
В ролях
Джимми Смитс Джимми Смитс Jimmy Smits Эдуардо Лопес Рохас Дженни Гэго Jenny Gago Эльпидия Каррильо Эльпидия Каррильо Elpidia Carrillo Люпе Онтиверос Lupe Ontiveros Джейкоб Варгас Джейкоб Варгас Jacob Vargas Дженнифер Лопес Дженнифер Лопес Jennifer Lopez Мария Каналс Леон Сингер Майкл Де Лоренцо Нэтан Эрнандес Констанс Мари Constance Marie Эсай Моралес Эсай Моралес Esai Morales
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Гипнотик
Гипнотик
2023, Великобритания / США, боевик, детектив, триллер
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Назад к динозаврам
Назад к динозаврам
2022, Канада / США, фантастика, семейный
Чарли и фантастическая четверка
Чарли и фантастическая четверка
2023, Канада, приключения, анимация, комедия
Зверогонщики
Зверогонщики
2023, ОАЭ / Великобритания / США, анимация, комедия, семейный
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
Круиз по джунглям: Тайна Вальверде
Круиз по джунглям: Тайна Вальверде
2022, Франция, приключения, комедия
Заклятье. Незаконченная глава
Заклятье. Незаконченная глава
2022, Великобритания, триллер
Related video
Всегда был мужичком: ахнете, увидев Евгения Леонова в молодости (фото)
В бабуле из «Улиц разбитых фонарей» красавицу не признали: по ней сходил с ума весь СССР
Вы помните Фрейндлих «мымрой», а ведь в молодости она была прехорошенькой (фото)
Народ в ужасе: из дома Гузеевой за 60 млн рублей хочется бежать и не оглядываться
Умели в СССР отдыхать: сейчас не каждый позволит себе отпуск, как у Василия из фильма «Любовь и голуби»
Наталья Андреевна из Comedy Woman стала живой куклой: от этих кадров отвиснет челюсть
Не зря Джигарханян любил ее полвека: вдова артиста в 80 лет выглядит как девочка
Спорим, вы не знали, кто Золушка по национальности на самом деле? Угадать невозможно
Его называли самым уродливым актером СССР: сейчас у вас язык не повернется так сказать
Караченцова с красоткой разлучили интриги: пришлось довольствоваться Поргиной
С тюнингом перебор вышел: какой была Успенская до пластики (честное фото)
Сирота при живой матери: дочь Вертинской выросла на редкость красивой (фото)
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше