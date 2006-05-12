Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Новая тёща»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Абель Вулрич
Abel Woolrich
Киноафиша
Персоны
Абель Вулрич
Абель Вулрич
Abel Woolrich
Дата рождения
1 января 1947
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
12 мая 2006
Актерское амплуа
Драматический актёр, Путешественник
Популярные фильмы
7.4
Моя семья
(1995)
5.4
Потерпевшие с "Лигурии". Пираты
(1987)
Фильмография Абель Вулрич
Жанр
Все
Драма
Приключения
Семейный
Год
Все
1995
1987
Все
2
Фильмы
2
Актер
2
7.4
Моя семья
My Family
драма
1995, США
5.4
Потерпевшие с "Лигурии". Пираты
Naufragos del Liguria
приключения, семейный
1987, Мексика
Смело включайте сегодня вечером: Роман Курцын назвал лучшие фильмы и сериалы, где он сыграл сильнейшие роли
Новые подробности 2 сезона «Молодежки. Новая смена»: Бондарчук раскрыл важные детали сюжета
В вайбе «Фишера», «Метода» и «Хрустального»: Netflix выпустил жёсткий тру-крайм про итальянского маньяка на 4 серии
Активируем режим Шерлока: вспомните 5 фильмов СССР по неочевидным мелочам (тест для продвинутых)
Брагина и Шибанова обожают фанаты «Первого отдела»: но не станут ли актеры заложниками ролей – объясняет психолог
Этот сериал с Колесниковым мог повторить успех «Слова пацана» — но что-то пошло не так: НТВ уже 3 года держит его на полке
Провожаем февраль тестом: вспомните 5/5 зимних фильмов СССР по первым кадрам (задача не для слабаков)
Даже «Первый отдел» так не смотрят: россияне выбрали самый популярный сериал 2026 года – уже 200 000 000 просмотров
«Ландыши» обогнали по популярности «Очень странные дела»: теперь «круче» них официально лишь один сериал
Глянула «Трешку» и не пожалела: 16 серий пронеслись как одна – рассказываю, будет ли 2-й сезон
На что идти в марте после «Сказки о царе Салтане»? Премьер много, но этому фильму охотнее пророчат 1 млрд рублей в кассе
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667