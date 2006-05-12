Оповещения от Киноафиши
Абель Вулрич Abel Woolrich
Абель Вулрич

Abel Woolrich

Дата рождения
1 января 1947
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
12 мая 2006
Актерское амплуа
Драматический актёр, Путешественник

Популярные фильмы

Моя семья 7.4
Моя семья (1995)
Потерпевшие с "Лигурии". Пираты 5.4
Потерпевшие с "Лигурии". Пираты (1987)

Фильмография Абель Вулрич

Жанр
Год
Моя семья 7.4
Моя семья My Family
драма 1995, США
Потерпевшие с "Лигурии". Пираты 5.4
Потерпевшие с "Лигурии". Пираты Naufragos del Liguria
приключения, семейный 1987, Мексика
