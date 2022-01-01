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История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж
История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж, 1966: актеры и роли
История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж
1966 / СССР
7.6
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14
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
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История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж, 1966: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Андрей Кончаловский
В ролях
Ия Саввина
Любовь Соколова
Lyubov Sokolova
Александр Сурин
Геннадий Егорычев
Gennady Yegorychev
Иван Петров
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